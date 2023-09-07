

Мдинарадзе: Гарибашвили улетел чартером в Европу с сыном за счет семьи, а оттуда коммерческим рейсом в США

07.09.2023 17:33





Гарибашвили вылетел чартером в Европу вместе с сыном, оттуда обычным, коммерческим рейсом в США на доходы и за счет семьи, и то, сколько стоит чартер, не ваше дело, и не чье-либо - ваше дело, когда это будет записано в декларации, - об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе касательно Ираклия Гарибашвили.



По его словам, некоторые не могут смириться с тем, что сын Гарибашвили поступил в Пенсильванский университет.



«Должностное лицо должно заранее информировать общественность о любом частном визите, прежде чем о нем будут задавать вопросы? Никто не публикует так информацию о частных визитах. Я посмотрел в соцсети 5 минут и кто-то думает, что полетел в США чартерным рейсом. Есть такая данность, которую я выяснил в результате коммуникации: Гарибашвили вылетел чартерным рейсом в Европу вместе с сыном на доходы семьи, а оттуда улетел обычным коммерческим рейсом в США», - сказал Мдинарадзе.



На вопрос, сколько стоил чартер? - Мдинарадзе отвечает, что это никого не касается, пока не будет опубликовано в декларации.



«Это ни ваше, и ни чье-либо еще. Вашим делом это будет, когда будет опубликовано, как это предусмотрено законом, записано в декларации, потому что это частный визит. В декларации будут записаны любые личные расходы, то, что он тратит дома, то, что тратит на образование сына», - сказал Мдинарадзе.





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