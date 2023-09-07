

Вольский: Оппозиция имеет политический интерес санкционировать Бидзину Иванишвили

07.09.2023 17:54





У оппозиции политический интерес в санкцировании Бидзины Иванишвили - радикальная оппозиция ходит по коридорам Брюсселя и пытается активизировать вопрос, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



Что касается возможного участия в этом процессе советника комитета Сената США по международным отношениям Криса Соча, то, по словам Вольского, Соча давно союзник "Национального движения", поддерживает с ними интенсивные отношения с 2004 года и в определенных вопросах является объединяющим их.



Несмотря на это, как отметил Вольский, «Крис Соча - довольно умный человек и он не считает, что и он думает так же, как Леван Хабеишвили».



«Огромен список добрых дел, которые Бидзина Иванишвили в свое время сделал для страны без каких-либо попреков и требований дивидендов. Нет такого факта, что Бидзина Иванишвили своими личными ресурсами противопоставляется интересам государства. Радикальная оппозиция занимается заговором против Грузии и на Иванишвили наступление.



Нападки на Иванишвили идут давно. Этот человек оказался перед серьезными проблемами. Бидзина Иванишвили потратил несколько миллиардов для своей страны, а радикальная оппозиция аплодирует, что у него проблемы со швейцарским банком и его средства приостановлены, хотя они точно знают, что любой цент тратится на благо страны», - сказал Гия Вольский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





