

Глава МИД: Визит Жозепа Борреля однозначно принесет новый импульс в отношения Грузия-ЕС

07.09.2023 19:52





По мнению министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, визит Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Грузию однозначно с одной стороны принесет новый импульс в отношения Грузия-ЕС, а с другой, будет иметь значительное влияние на соответствующие решения.



Как сообщил Дарчиашвили журналистам, в рамках визита власти Грузии предоставят Боррелю детальную информацию о выполнении 12 рекомендаций.



«Визит имеет особое значение и нагрузку - с одной стороны, у нас будет возможность уже в Грузии детально поговорить об огромной проделанной работе, которая касается выполнения Грузией 12 рекомендаций. Думаю, будут очень интересные встречи на высшем уровне. С другой стороны, ситуация в плане безопасности, сложившаяся в регионе, и визит Борреля является специальным посылом, что для Евросоюза мир и безопасность в нашем регионе представляют высокий приоритет. Именно в этих двух измерениях будут сделаны основные акценты. Он проведет встречи со всеми важными представителями государства. Я думаю, что этот визит однозначно принесет новый импульс с одной стороны, в отношения Грузия-ЕС, а с другой стороны, окажет значительное влияние на соответствующие решения.



В октябре мы ждем соответствующего отчета Евросоюза, который должен привести нас к декабрю, когда должны быть решения Европейского совета», - сказал Дарчиашвили.





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