

Столтенберг: У нас была Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину

07.09.2023 19:55





Россия говорит, что если страна решит стать членом НАТО, то это провокация, это не провокация, это демократическое, суверенное право нации выбирать тот или иной путь, - об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Европарламенте.



По его словам, Россия хочет установить контроль над соседними странами и восстановить влияние над ними.



«Россия решила контролировать соседей, Россия пытается восстановить растущее влияние и говорит, что если страна решила присоединиться к НАТО, то это провокация. Это не провокация, а демократическое, суверенное право нации выбирать тот или иной путь. Поэтому у нас была Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение», - отметил Столтенберг.





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