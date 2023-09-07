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Столтенберг: У нас была Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину
07.09.2023 19:55
Россия говорит, что если страна решит стать членом НАТО, то это провокация, это не провокация, это демократическое, суверенное право нации выбирать тот или иной путь, - об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Европарламенте.
По его словам, Россия хочет установить контроль над соседними странами и восстановить влияние над ними.
«Россия решила контролировать соседей, Россия пытается восстановить растущее влияние и говорит, что если страна решила присоединиться к НАТО, то это провокация. Это не провокация, а демократическое, суверенное право нации выбирать тот или иной путь. Поэтому у нас была Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение», - отметил Столтенберг.
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