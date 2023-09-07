

Мдинарадзе заявил, что для начала процедуры импичмента президента уже имеется 80 подписей

07.09.2023 20:13





«Президент нарушила конституцию, и существует обязанность инициировать импичмент. Подписей уже 80», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его словам, большинство депутатов в этом вопросе едины.



«Теперь нам нужно нотариально заверить, кто представляет «Грузинскую мечту» в Конституционном суде. После этого комитет по процедурным вопросам определит подлинность подписей и иск будет подан в Конституционный суд. Что касается политической, морально-правовой стороны, то здесь нет ничего юридически спорного, Конституция нарушена. Президенту, который говорит, что Грузия не заслуживает этого статуса ни в прошлом, ни в этом году, не следует просить у правительства разрешения представлять страну за рубежом от его имени. В Конституции написано, что это дело правительства, а не ее», — заявил журналистам Мамука Мдинарадзе.







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