

Жозеп Боррель: Грузия внесла значительный вклад в общую политику безопасности и обороны ЕС

07.09.2023 20:59





«Мы видим, что наши инвестиции в Грузию укрепляют устойчивость. У нас также есть прочное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, что очень важно в эти трудные времена», — заявил верховный представитель Евросоюза, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель на брифинге, состоявшемся в офисе представительства Евросоюза в Тбилиси.



В начале своего визита в Грузию верховный представитель Евросоюза рассказал о вкладе Грузии в безопасность Евросоюза.



«Я хотел бы подчеркнуть важный вклад, который Грузия внесла в общую политику безопасности и обороны Европейского союза, а также наши усилия по укреплению сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира, из которого около 60 миллионы евро выделяются на укрепление устойчивости и возможностей вашей армии. Как видите, это будет довольно насыщенный визит, я с нетерпением жду очень интересных переговоров с грузинскими властями и обществом», — заявил Жозеп Боррель.







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