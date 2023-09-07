

Жозеп Боррель: Подача заявки на членство в ЕС – это серьезное обязательство

07.09.2023 21:01





«Я очень рад быть в Грузии. Это мой первый визит в качестве верховного представителя ЕС в вашу прекрасную страну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что Грузия является важным партнером Евросоюза и это решающий момент для вашего будущего», — заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



По словам Борреля, двери ЕС для Грузии открыты.



«Через несколько недель Евросоюз должен рассмотреть будущие шаги по вступлению Грузии в Евросоюз и впервые представит отчет о прогрессе Грузии. В этот важный момент я хотел бы очень четко заявить: двери Европейского союза открыты для Грузии, и ЕС привержен поддержке Грузии на ее пути к членству в Евросоюзе. Наши двери открыты, и мы хотим поддержать вас на этом пути. Однако мы также должны сказать, что подача заявки на членство в ЕС – это серьезное обязательство, статус кандидата это не то, что не принадлежит странам. Их нужно заслужить, заслужить через серьезные реформы и приверженность ценностям ЕС. Честно говоря, впереди еще очень много работы. В случае с Грузией необходимо выполнить 12 приоритетов, представленных в оценке Европейской комиссии, и тяжелая работа по выполнению этих 12 приоритетов заключается не в том, чтобы угодить Брюсселю, осчастливить людей в Брюсселе или странах-членах ЕС, а в том, чтобы улучшить жизнь граждан Грузии в соответствии с европейскими стремлениями грузинского народа. Я вижу много европейских флагов на улицах этого города и знаю, что 80% населения Грузии поддерживают членство в ЕС», — заявил Боррель.



Визит Жозепа Борреля в Грузию начался сегодня.







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