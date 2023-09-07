

Жозеп Боррель: Вступление в ЕС – это национальная задача, все действующие лица должны работать вместе

07.09.2023 21:07





«Грузия должна использовать оставшийся короткий период для проведения необходимых ключевых реформ», — заявил верховный представитель Евросоюза, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель на брифинге, состоявшемся в офисе представительства Евросоюза в Тбилиси.



«Я вижу много европейских флагов на улицах этого города и знаю, что 80 процентов населения Грузии поддерживают членство в ЕС. Позвольте мне выразить благодарность всем, кто встал на защиту европейского будущего Грузии. Вступление в Евросоюз – национальная задача. Все действующие лица должны работать вместе, конструктивно и сообща. Единство важнее, чем когда-либо», — заявил Жозеп Боррель.



Верховный представитель Евросоюза подчеркнул, что в рамках визита встретится с президентом Грузии, премьер-министром, министром иностранных дел, членами парламента, а также представителями гражданского общества.



«Мы рассмотрим прогресс, который уже достигнут, и работу, которую еще предстоит проделать, как я упомянул в начале. Грузия должна использовать оставшийся короткий период для реализации необходимых ключевых реформ. Приверженность ЕС Грузии также выражается в нашей финансовой поддержке. Мы являемся крупнейшим поставщиком двусторонней помощи с почти 340 миллионами евро в период 2021-2024 годов и нашим экономическим инвестиционным планом с инвестициями в 1,3 миллиарда евро», — заявил Жозеп Боррель.



По его словам, в ходе встреч он также обсудит с собеседниками негативные результаты агрессивной войны Путина против Украины и подтвердит решительную поддержку Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Грузии.



«Я также здесь, чтобы отпраздновать 15-летие со дня размещения Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Эта миссия работает день и ночь, чтобы обеспечить мир и разрешение конфликтов, вызванных голодом. Она начал работать в 2008 году. С тех пор миссия патрулирует и проводит ежедневный мониторинг в районах, прилегающих к сепаратистским регионам. У нас будет возможность посетить их на месте завтра, после запланированных встреч в Тбилиси», — добавил Жозеп Боррель.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





