

Зурабишвили: Все должны забыть мечту о моей отставке

07.09.2023 23:38





«Все должны забыть мечту о моей отставке, я здесь, где я есть, но я буду ездить всюду, куда мне нужно ехать, это моя конституционная обязанность», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к общественности на Первом канале Грузии.



По ее словам, она считает себя подотчетной только обществу Грузии, которое избрало ее президентом. По словам Зурабишвили, она, как и население Грузии, уверена, что решение проблем Грузии возможно только вместе с Европой.



«Вот почему я еду, я был в Берлине, Брюсселе, Париже. Я пользуюсь тем, что является моими контактами, я пользуюсь тем, что есть доверие ко мне, но это прежде всего доверие к вам. Если бы вы не выступили и не показали всей Европе, насколько важна для вас эта перспектива, то, возможно, у меня не было бы такой уверенности. Когда я встречаюсь с разными лидерами, они знают, что я ваша избранница и что эта перспектива, это будущее избрано вами. Поэтому они нас поддерживают, поэтому они встречают меня с таким уважением. Не я этого заслужила, а вы, и я горжусь тем, что представляю вас в разных столицах Европы. Я горжусь тем, что делаю это сегодня на свои средства, хотя это неправильно для государства, потому что президент страны не должен ходить на свои средства на такие важные встречи, но это не имеет значения, я продолжу. У меня есть план посещения следующих стран. Я надеюсь, что смогу за эти два с половиной или три месяца посетить главные, а может быть, и все столицы Европы и осуществить свое желание, свою мечту, защиту вашего будущего.



Все знают, что Грузия этого хочет, что Грузия никогда не будет стелиться перед Россией, это то, что мы должны вместе защищать. Мы защитили вместе, вы защитили, а я вас поддержал 8 марта. Это будет единое, непрерывное движение, пока мы не доберемся туда, где место Грузии. В этом я знаю и уверен, что мы все вместе и если власти поймут и приспособятся к этому, то будет очень хорошо. Если нет, возможно, от этого зависит его будущее. Я надеюсь на вас, а вы надейтесь на меня, мы пойдем вместе и дойдем до конца», — заявил президент Грузии.







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