

Каладзе считает, что не должен отчитываться перед народом, если совершает поездки за свой счет

08.09.2023 11:12





Мэр Тбилиси Кахи Каладзе, считает, что чиновник не должен публично сообщать о своих поездках, если он совершает их за свой счет.



Так Каладзе прокомментировал информацию о том, что премьер Грузии летал чартером в Европу вместе с сыном.



При этом Каладзе, выразил уверенность в том, что Гарибашвили включит в декларацию информацию о том, сколько он заплатил за чартерный рейс.



«Чиновники, политики по закону обязаны заполнять декларацию один раз в год. Поэтому давайте дождемся этой даты, когда премьер-министр должен будет заполнить и подать декларацию. Что там скрывать? Когда человек путешествует за свой счет, почему это должно быть публично [объявлено]?!

Когда я еду в другую страну за свой счет, я должен встать и все вам рассказывать?! Это не правильно.



Если я потребую того же от вас? [Может и] отличается наше должностное положение, однако никакой [в том] необходимости нет, если я еду куда-то за свой счет, стоять тут и рассказывать вам обо всем», — сказал Каладзе.



Вчера, 6 сентября, глава Департамента стратегических коммуникаций Грузии Нино Гиоргобианина своей личной странице в Facebook написала, что Гарибашвили отправился в США с сыном, который начинал новый учебный год в Пенсильванском университете. При этом она указала, что «некоторые СМИ пытаются раздуть скандал», хотя «ничего скандального в этом нет».



Позже, Стратком правительства распространил заявление в связи с визитом премьер-министра Ираклия Гарибашвили в США.



«В целях информирования общественности поясняем, что премьер-министр во время как официальных и рабочих, так и частных визитов совершает поездки в США пассажирским самолетом, регулярными, коммерческими рейсами различных авиакомпаний.



Еще раз поясняем, что речь шла о чартерном полете, который осуществлялся из Тбилиси в направлении одного из городов Европы, а премьер-министр вылетел в направлении США регулярным рейсом. В ходе частного визита поездка премьер-министра, как и чартерный (коммерческий) рейс или любые другие расходы из государственного бюджета не покрывались», — указано в заявлении.





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