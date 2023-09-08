

Мэр Ланчхути: Ищем в Ланчхути одного ребенка, который был дома, а дом в результате стихии оказался покрыт землей

08.09.2023 11:53





По заявлению мэра муниципалитета Ланчхути Александра Саришвили, на данном этапе в муниципалитете ищут одного подростка.



Как он заявил агентству «Интерпрессньюс», в зоне стихии работает спецтехника и граждан вывозят из оползнеопасных районов.



«Всю ночь в Ланчхутском муниципалитете шел дождь, начался в 21:00 и не прекращался. Спасательные группы выехали на места, насколько это было возможно. Они работали везде, но физически были бессильны. Оползень снес несколько домов. На этом этапе мы ищем одного ребенка, который находился в доме и этот дом покрыт землей. Насколько мне известно, другие жильцы этого дома успели выйти. Отправили утром технику, но техника тоже не может работать, очень много грязи. Других граждан на данный момент мы не ищем. Повреждено до 10 домов, население вышло из всех. Дороги в катастрофическом состоянии, мосты фактически сорваны, ситуация очень плохая. Техника мобилизована. Во многих местах оползнеопасные зоны. Мы пытаемся вывести население», - заявил Александр Саришвили.





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