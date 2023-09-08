

Боррель: ЕС готов помочь Грузии в выполнении 12 приоритетных задач

08.09.2023 11:56





Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал твит, где сообщает, что с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили приступил к обсуждению «повышения согласованности внешней политики» и что Евросоюз готов оказать помощь Тбилиси в осуществлении 12-ти рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата.



«Начал день с обсуждения с министром иностранных дел Грузии пути евроинтеграции, в том числе важности повышения согласованности внешней политики и более широких региональных вопросов.

ЕС готов помочь вам в выполнении 12 приоритетных задач. Мы полностью готовы поддержать стремление Грузии к ЕС», — пишет Боррель в Twitter (X).



Отметим, первый визит Жозепа Борреля в Грузию проходит на фоне процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее европейского турне, в ходе которого глава государства провела встречи с европейскими лидерами, чтобы заручиться поддержкой стран в вопросе получения Грузией статуса кандидата ЕС.



После встречи с главой МИД Боррель проведет переговоры с премьером, президентом, спикером парламента Грузии, а также с представителями оппозиции и гражданского сектора.





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