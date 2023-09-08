

Верховный представитель ЕС встречается с премьер-министром Грузии

08.09.2023 12:39





Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель встречается с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



Встреча проходит в администрации правительства, после чего состоится совместная пресс-конференция для СМИ.



До этого Жозеп Боррель побывал в парламенте, где встретился с представителями всех партийных фракций и групп законодательного органа. В частности, на встрече присутствовали: председатель парламента Шалва Папуашвили, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили, член парламентского большинства Ираклий Чиковани, представитель «Силы народа» Эка Сепашвили, председатель фракции «Национальное движение – Объединенная оппозиция – Сила в единстве» Тина Бокучава, председатель «Группы реформ» Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили, представитель политической группы «Гирчи» Сандро Раквиашвили, председатель «Европейских социалистов» Фридон Инджия, член «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе, представитель «Лело» Давид Усупашвили, член «Граждан» Александр Элисашвили.



Сегодня утром первую встречу в рамках визита Жозеп Боррель провел с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.





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