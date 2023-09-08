

Определен принцип расчета штрафа за нарушение прав потребителя

08.09.2023 13:27





Согласно заявлению Национального агентства по конкуренции Грузии, утверждены правила определения размера штрафа, налагаемого на продавца в случае нарушения Закона Грузии «О защите прав потребителей».



В ведомстве заявляют, что, по их мнению, размер штрафа должен соответствовать экономическим и финансовым возможностям продавца, а размер наложенного штрафа не должен ставить под угрозу его коммерческую деятельность. В частности, ведомство полагает, что при определении размера штрафа будут учитываться: масштаб, характер, тяжесть, продолжительность и другие обстоятельства нарушения:



«В случае невыполнения решения ведомства в установленный срок или несвоевременного исполнения на продавца налагается штраф, размер которого не должен превышать 2% годового оборота продавца за предыдущий финансовый год. При этом она не должна быть меньше 600 лари. Продавец обязан оплатить штраф в течение 1 месяца с момента его наложения. В случае повторного нарушения в течение 12 месяцев продавец размер штрафа увеличится в два раза. Наложение штрафа не освобождает продавца от обязанности выполнить решение Национального агентства по конкуренции Грузии», — читаем в сообщении.



Агентство отмечает, что в целях своевременного и эффективного исполнения закона в июле 2023 года были внесены изменения, в их числе пункт о наложении штрафа на продавца.



«Принятые изменения соответствуют законодательству Европейского Союза и направлены на приближение законодательства Грузии к праву Европейского Союза», — заявили в Национальном агентстве по конкуренции.





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