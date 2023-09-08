

Премьер-министр утверждает, что деполяризация в Грузии невозможна

08.09.2023 14:04





За последний 1 год, с тех пор, как были определены эти рекомендации, поляризация не только не уменьшилась, а, наоборот, усилилась. Действующие в Грузии радикальные силы, самые антиевропейские силы, пытаются устроить саботаж этого процесса, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



По его словам, деполяризация – сложный и комплексный вопрос.



«Еще одна рекомендация остается можно сказать, что невозможной, это деполяризация. Согласитесь, это очень трудный и комплексный вопрос. В целом мы хорошо понимаем, что различия мнений характерны для любой демократии, мы это очень уважаем. У нас существует многопартийный парламент, в 2020 году в парламент вошли 9 партий. У нас свободные СМИ, очень сильные оппозиционные каналы. Конечно, мы делаем все, чтобы уменьшить поляризацию. Конечно, регулирование этого вопроса зависит не только от нашей воли и желания.



К сожалению, как мы наблюдаем, за последний 1 год, как были определены эти рекомендации, поляризация не только не уменьшилась, она, напротив, усилилась. Действующие в Грузии радикальные силы по своей природе и опыту, я имею в виду партию предыдущей власти, самые антиевропейские силы, пытаются устроить саботаж этого процесса. Именно для них предоставление статуса кандидата стране является главным предметом спекуляций. Это используют радикальные силы, чтобы устроить дестабилизацию и чтобы страна не получила статус кандидата.



Власть Грузии, правящая партия были абсолютно готовы, готовы и будут готовы в будущем сотрудничать в том числе, со всеми оппозиционными силами, чтобы осуществилась общая национальная идея, чтобы Грузия еще больше приблизилась к ЕС, чтобы страна получила статус кандидата. Для нас также приоритетом является сохранение мира, стабильности и обеспечение благополучия для народа», - сказал премьер-министр.





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