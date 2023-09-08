

Папуашвили о встрече с Боррелем: Терминологическое разделение народа и власти абсолютно неприемлемо

08.09.2023 14:12





На встрече было подчеркнуто, что т.н. терминологическое разделение народа и власти и попытка, которую, к сожалению, мы слышим от радикальной оппозиции в Грузии и некоторых европарламентариев или европейских политиков, абсолютно неприемлемо для Евросоюза. Это важно, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.



Как отметил Папуашвили, беседа на встрече коснулась необходимости выполнения рекомендаций, а грузинская сторона подняла вопрос о том, чтобы в официальных документах ЕС в случае Абхазии и Цхинвальского региона утвердился термин «оккупация».



«У нас была встреча с Верховным представителем Евросоюза. Были представлены все политические группы парламента Грузии, и у нас была довольно продолжительная встреча. Мы говорили, конечно, о европейской перспективе. Речь шла, с одной стороны, о том, что Грузии важно выполнить рекомендации, а с другой стороны, нами говорилось о том, что важно, чтобы решение Евросоюза было основано на заслугах и было справедливым. Мы также говорили о ситуации в регионе в плане безопасности. Мы подчеркнули, что для нас важно, чтобы в официальных документах Евросоюза вместо различной терминологии в связи с Абхазией и Цхинвальским регионом утвердился термин оккупация, поскольку важно, чтобы все называлось своим именем. К сожалению, по сей день в документах ЕС эти части территорий Грузии не упоминаются как оккупированные регионы, и важно, чтобы в этом отношении мы чувствовали должную оценку со стороны ЕС. Важно, что на встрече было подчеркнуто, что т.н. терминологическое разделение народа и власти и попытка, которую, к сожалению, мы слышим от радикальной оппозиции в Грузии и некоторых европарламентариев или европейских политиков, абсолютно неприемлемо для Евросоюза. Народ, власть, страна - это единый организм, и если решение принимается в отношении страны, то оно принимается в отношении этого единого организма - народа и власти», - сказал Папуашвили.





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