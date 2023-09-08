

Гарибашвили: Предоставление Грузии статуса ЕС — единственно верное, историческое политическое решение

08.09.2023 14:14





Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



Глава правительства сообщил, что «прямолинейно» говорил с европейским топ-дипломатом и делегацией ЕС и выразил позицию руководства страны, что Грузия и народ Грузии «заслуживает статус кандидата» ЕС.



«Мы не говорим, что мы идеальны — ни одно правительство и ни один народ не является идеальным. Это — постоянный процесс, требуется постоянная вовлеченность. Основная часть 12-ти рекомендаций выполнена. <> Это процесс, в котором мы готовы работать с вами — вашим офисом, Еврокомиссией. <> Все в этой стране — правящая партия, руководство, и президент, и оппозиция — все должны заявить громогласно и четко: Грузии должен быть предоставлен статус кандидата к концу года, поскольку это единственно верное, историческое, я бы сказал, политическое решение», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Премьер Грузии по итогам встречи с Боррелем сообщил о том, что именно было сделано после того, как Грузия получила европейскую перспективу и 12 приоритетов от Еврокомиссии.



Глава правительства похвалил нынешнюю судебную систему, обвинил «радикальную» оппозицию в том, что они не сотрудничали с правящей командой в процессе выполнения 12-ти рекомендаций ЕС и сообщил, что невыполненными остаются два пункта — деолигархизация (ожидают уточнений — ред.) и деполяризация.



«Хочу поблагодарить господина Борреля за поддержку Грузии и нашего народа. Мы это очень ценим. Конечно, мы в прошлом году получили европейскую перспективу, что стало историческим решением. Я выражаю благодарность от имени нашего правительства за этот шаг.



Мы также хорошо осознаем, что процесс полноценного членства в ЕС достаточно длительный и трудоемкий, подразумевает долгосрочные обязательства, большую ответственность, — мы это хорошо осознаем.



Именно с этой целью, с этим устремлением мы приступили к выполнению 12-ти рекомендаций ЕС, после того, как мы их получили. Наша политическая группа — парламент Грузии совместно правительством и с другими акторами, проделали громадную работу.



Напомню еще раз, что подразумевается под этой работой.



В первую очередь, мы продемонстрировали силу воли в отношении готовности выполнить обязательства и осуществить рекомендации Еврокомиссии, мы обеспечили абсолютно прозрачный и инклюзивный процесс, изначально привлекли все заинтересованные стороны, оппозицию, в том числе — радикальную оппозицию. Мы открыли им двери, были созданы рабочие группы <>.



Увы, оппозиция изначально отказалась от участия в этом процессе. Более того, с их стороны был зафиксирован систематический саботаж и факты деструкции, что наносило вред процессу.



Но несмотря на это, правительство Грузии, правящая партия, парламент проделали огромную работу. Было принято более 100 законодательных инициатив, были разработаны новые стратегии и планы действий — все это служит последующей консолидации демократии в стране, последующему укреплению верховенства закона и еще большему усилению парламентского контроля.



Тут же хочу отметить, господин Жозеп, что основная часть этих рекомендаций существенно выполнена. Остались несколько рекомендаций, над которыми мы работаем.



Одна из них — деолигархизация. Мы провели консультации по этому вопросу с Еврокомиссией, я лично беседовал с нашими коллегами, мы учли их рекомендации — мы не приняли закон. Вместо этого мы работаем, и через одну-две недели примем план действий, который полностью отразит дух этой рекомендации.



Еще одна рекомендация в процессе — это реформа суда. В целом, мы провели много реформ в судебной системе для большей прозрачности, подотчетности, суд в последний период претерпел полную трансформацию. И сегодня мы имеем суд — это действительно показательная система, доверие к суду в Грузии очень высокое и имеет показатель, сравнимый с показателем доверия европейских судов.



Кроме того, мы ожидаем от Венецианской комиссии окончательных рекомендаций в октябре <>, и уже после этого произойдут окончательные перемены.



Остается еще одна невыполненная, можно сказать, рекомендация — это деполяризация. Вы согласитесь, что это — комплексный и сложный вопрос. Мы все понимаем, что для любой демократии свойственно отличное мнение, мы очень уважаем это, у нас многопартийный парламент — 9 партий вошли в парламент в 2020 году.



У нас свободные СМИ, очень сильные оппозиционные телеканалы, медиасредства, и, конечно, мы делаем все, чтобы поляризация сократилась.



Но это не зависит только от нашей воли и желания. <> Хочу сказать о главном, господин Жозеп: после того, как эти 12 рекомендаций были определены, поляризация не то, что не сократилась, она, напротив, усилилась. Потому, что действующие в Грузии радикальные силы, по своей сути, опыту — я подразумеваю партию прежнего руководства Грузии — самые антиевропейские силы пытаются саботировать этот процесс. Именно для них предметом спекуляций является тема присвоения статуса кандидата ЕС. Это радикальные силы используют для того, чтобы устроить в стране дестабилизацию, чтобы страна не получила статуса кандидата.



Хочу подчеркнуто заявить, что руководство Грузии, правящая партия, были, есть и будут в будущем абсолютно готовы сотрудничать со всеми оппозиционными силами, чтобы была осуществлена общая национальная идея — чтобы Грузия еще больше сблизилась с ЕС, чтобы страна получила статус кандидата и, вместе с тем, для нас главным приоритетом является сохранение мира и стабильности, обеспечение благосостояния нашего народа.



За последние 10 лет наша власть осуществила значительные и ощутимые — что самое главное — реформы. Если какая-либо политическая сила в Грузии достигла конкретного результата на пути евроинтеграции страны, — это «Грузинская мечта», правящая партия. Мы оформили соглашение об ассоциации, свободной торговле, безвизовый режим, в прошлом году получили европейскую перспективу.



И мы надеемся, что в октябре Еврокомиссия обратится в Совет с положительной рекомендацией и к концу года страна получит статус кандидата», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Премьер Грузии отметил, что власти понимают тот геополитический контекст, в котором живет весь мир. Гарибашвили подчеркнул, что «агрессия» России в Украине, «вторжение» и «война, которая идет и не останавливается», поменяли повестку дня всего мира.



«Меняется международный порядок, основанный на правилах, что является большим вызовом и для нашей страны. Тем более, что наша страна — и я верю, что это вы хорошо понимаете, наши европейские друзья, — находится в особом положении.



Не постесняюсь сказать, что мы находимся в специфическом положени потому, что 20% нашей страны оккупированы и сегодня. На нашей территории стоят российские оккупационные силы.



Первую войну перенесли мы в 2008 году — это была разрушительная война, жертвами которой стали сотни наших сограждан — наши военнослужащие, наши полицейские, гражданские лица. Мы заплатили тяжелую цену.



Кроме того, хочу напомнить вам наше соучастие в процессе установления мира <на земле>. Грузия была — одной из передовых, надежных партнеров в рамках миссий НАТО — в Афганистане, Ираке, а также в миссиях под эгидой Евросоюза в Центральной Африке.



Мы везде продемонстрировали то, что мы не просим только помощи, но то, что мы сами являемся соучастниками и вносим контрибуцию для достижения общих целей», — заявил премьер Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





