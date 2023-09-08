|
|
|
Боррель: Грузия действительно принадлежит к европейской семье, я хотел привезти этот посыл лично
08.09.2023 14:19
«Членство в ЕС – это самая большая преобразующая сила и обязательство в сфере безопасности, которое может взять на себя страна», – заявил верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
По словам Борреля, действительно стоит работать не только над тем, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, но и над улучшением повседневной жизни грузинского народа.
«Во время моего визита в Грузию у меня есть три основных посыла к вам, грузинскому народу. Во-первых, Грузия действительно принадлежит к европейской семье. Я хотел приехать в Грузию и лично привезти этот посыл грузинскому народу. Когда я приехал, то увидел сильный дух грузинского народа, 80% которого поддерживают членство в ЕС. Это впечатляющая цифра, но это не только число. Я очень рад видеть множество европейских флагов, развевающихся на улицах Грузии и Тбилиси. Должен сказать, что их гораздо больше, чем в Брюсселе», — заявил Борель.
По его словам, для выполнения 12-ти рекомендаций необходимо, чтобы правительство и правящая партия создали среду, в которой сотрудничество будет возможно для всех.
«По своему опыту хочу вам сказать, что эта работа действительно стоит того, чтобы не только стать членом Евросоюза, но и улучшить повседневную жизнь ваших граждан. Членство в ЕС является крупнейшей преобразующей силой и обязательством в сфере безопасности, которое может взять на себя страна. Все это я говорю на примере своей страны. Это самая мощная преобразующая сила», — заявил Жозеп Боррель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна