

«Это была сложная встреча» — депутаты о встрече с Боррелем

08.09.2023 14:26





В рамках своего визита в Грузию Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель встретился с депутатами парламента Грузии.



Как заявили после встречи депутаты оппозиционных партий, разговор коснулся вопроса предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС и вопроса выполнения рекомендаций Еврокомиссии:



«На самом деле это была не простая встреча, это была сложная встреча. Г-н Борель и г-н Копман подчеркнули, что подведение итогов по рекомендациям произойдет в сентябре и уже в октябре [они] будут опубликованы.



Очень настойчиво говорилось о том, что осталось практически три недели. По поводу импичмента было подчеркнуто, что заявление об импичменте президенту не помогает ситуации, в которой находится Грузия, имеется ввиду предоставление статуса кандидата», — заявила независимый депутат Хатия Деканоидзе.



На встрече также присутствовала член «Единого национального движения» Тина Бокучава. После встречи она сообщила журналистам, что представители Евросоюза открыто заявили «Грузинской мечте», что Евросоюз желает предоставить Грузии статус кандидата, но это невозможно в условиях невыполнения рекомендаций:



«Это была самая тяжелая встреча, которую я когда-либо видела. Вы знаете, что на таких встречах иногда используется дипломатическая терминология, но на этой встрече, такого не было.



Они открыто заявили «Мечте», что Евросоюз хочет предоставить Грузии статус кандидата, но это невозможно в условиях, когда рекомендации не выполняются.



Важным посланием было то, что очевидно, что внешняя политика нынешнего правительства отклоняется от внешней политики Евросоюза, и были перечислены конкретные примеры, в том числе возобновление авиасообщения, въезд [в Грузию] граждан России находящихся под санкциями», — сказала Тина Бокучава.



Член партии «Лело» Давид Усупашвили отметил, что Боррель дал очень четкие сигналы о том, что в ЕС ожидают от правительства Грузии. Кроме того, по словам Усупашвили, было отмечено, что начало процедуры импичмента президенту Зурабишвили было воспринято как негативный сигнал в Европе.



Как рассказал Усупашвили, на встрече было указано, что существует «цивилизованное правило» и если «вы хотите вступить в клуб, вы должны подчиняться его критериям».



«Что касается Саломе Зурабишвили, то господин Борелль также четко заявил, что он не является специалистом по грузинской Конституции, но импичмент в такой период, был довольно проблематичным и негативным посланием [Европе]», — заявил Давид Усупашвили.



Член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили отметил, что представители Евросоюза повторили то же самое, что уже давно повторяет оппозиция. В частности, по его словам, было отмечено, что «Грузинская мечта» пока не смогла предложить населению Грузии и Евросоюза каких-либо улучшений в плане выполнения рекомендаций:



«Особое внимание было сосредоточено на трех вопросах — это вопрос деолигархизации, избирательной и судебной системы», — отметил Лилуашвили.



Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также распространил заявление по поводу встречи с Джозефом Борелем. По словам Папуашвили, разговор коснулся ситуации с безопасностью в регионе, и он подчеркнул, что для Грузии важно закрепить в официальных документах Евросоюза термин «оккупация», а не иную терминологию применяемую в отношении Абхазии и Цхинвальского региона.



По словам председателя парламента, на заседании был поднят вопрос о статусе кандидата и было отмечено, что терминологическое разделение народа и власти, к которому стремятся радикальная оппозиция и некоторые европейские политики, неприемлемо даже для Европейский Союз.



«Мы подчеркнули, что для нас важно, чтобы в официальных документах Евросоюза вместо различной терминологии в связи с Абхазией и Цхинвальским регионом утвердился термин оккупация, поскольку важно, чтобы все называлось своим именем. К сожалению, по сей день в документах ЕС эти части территорий Грузии не упоминаются как оккупированные регионы, и важно, чтобы в этом отношении мы чувствовали должную оценку со стороны ЕС.



Важно, что на встрече было подчеркнуто, что т.н. терминологическое разделение народа и власти и попытка, которую, к сожалению, мы слышим от радикальной оппозиции в Грузии и некоторых европарламентариев или европейских политиков, абсолютно неприемлемо для Евросоюза.



Народ, власть, страна — это единый организм, и если решение принимается в отношении страны, то оно принимается в отношении этого единого организма — народа и власти», — сказал Папуашвили.





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