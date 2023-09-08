

Гарибашвили: Мы проявили сильную волю, что готовы выполнять свои обязательства

08.09.2023 15:27





«Благодарю Жозепа Борреля за приезд. Это однозначный сигнал о том, что Евросоюз поддерживает Грузию и грузинский народ. Мы это очень ценим», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции, проведенной совместно с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



По его словам, власть прекрасно осознает, что процесс полноправного членства в Евросоюзе трудоёмок и требует большой ответственности.



«В прошлом году мы получили европейскую перспективу, что было историческим решением. За это я хотел бы еще раз выразить благодарность от имени нашего правительства. Это было поистине историческое решение. Также мы прекрасно понимаем, что процесс полноправного членства в Евросоюзе является достаточно длительным, трудоемким, требует долгосрочных обязательств и большой ответственности. Мы это хорошо осознаем. Именно с этой целью и в этом духе мы начали работу по выполнению 12-ти рекомендаций после того, как их для нас определили. Наша политическая команда, парламент Грузии вместе с правительством и другими акторами проделали огромную работу. Хочу еще раз напомнить, какая работа была проделана с нашей стороны. Прежде всего, мы продемонстрировали сильную волю и готовность выполнять свои обязательства и рекомендации Еврокомиссии. Мы обеспечили абсолютно прозрачный и инклюзивный процесс, с самого начала пригласили все заинтересованные стороны, оппозицию, в том числе радикальную, открыли им дверь. Были созданы рабочие группы и к этому процессу приглашены все заинтересованные стороны», — сказал Ираклий Гарибашвили.







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