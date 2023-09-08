

Гарибашвили: Мы не присоединяемся к резолюциям и заявлениям, исходя из наших интересов

08.09.2023 16:21





Мы определили политику непризнания как один из главных приоритетов нашей внешней политики. Соответственно, мы не присоединяемся к некоторым резолюциям и заявлениям, исходя из наших национальных интересов. Потому что принимаем во внимание политику непризнания оккупированных территорий нашей страны, измеряем опасности и риски. Поверьте, у нас только эта мотивация, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.



По его словам, после вторжения России в Украину Грузия присоединилась более чем к 500 резолюциям.



«Я хотел бы напомнить всем, что Грузия сегодня не является ни членом НАТО, ни членом Евросоюза. Сегодня наша страна действует, защищая и учитывая собственные национальные интересы. 20% нашей страны оккупировано. Мы определили политику непризнания как один из главных приоритетов нашей внешней политики. Соответственно, к тем резолюциям и заявлениям, к которым мы не присоединяемся, делаем это исходя из наших национальных интересов. Потому что учитываем политику непризнания оккупированных территорий нашей страны, измеряем опасности и риски и поверьте, у нас только эта мотивация. В остальных случаях, что связано в общем с вопросами, связанными с вторжением России в Украину, демократией, правами человека, мы полностью присоединяемся и одного мнения с ЕС. Также хочу напомнить, что с начала войны мы присоединились более чем к 500 резолюциям», - сказал Гарибашвили.



Как отметил премьер, конкретными лицами в течение месяцев велась оркестрированная кампания по дезинформации, «будто Грузия нарушает санкции».



«Касательно санкций хочу сказать, что в течение месяцев шла оркестрированная дезинформационная кампания. Этой политической силы, которую представляет это телевидение. Кампании, финансируемые их лоббистами, их группами интересов по всему миру, что будто Грузия нарушает санкции. Реальность оказалась такова, что когда ваш представитель прибыл в Грузию, а также главный представитель по санкциям Америки, а также представитель Британии, они громко и открыто сказали, что Грузия полностью выполняет эти обязательства и ни одного примера нарушения санкций не зафиксировано. Вот это пример между ложью и правдой», - отметил премьер.



Премьер-министр Грузии также откликнулся на восстановление авиаполетов с Россией и отметил, что «в Грузию не летает ни одна попавшая под санкции авиакомпания и ни один попавший под санкции самолет». По его же оценке, и в этом случае власти Грузии соблюдают дисциплину и «работают абсолютно чисто и прозрачно».





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