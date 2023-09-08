

Жозеп Боррель встретился с представителями НПО

08.09.2023 16:24





Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с представителями неправительственных организаций.



Как сообщила журналистам после встречи исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, основной темой обсуждения стал статус кандидата.



«Естественно, главный посыл с нашей стороны заключался в том, что Грузии сегодня нужен статус кандидата. Мы попросили его оказать поддержку в этом процессе, чтобы Евросоюз в октябре дал рекомендацию, а в декабре принял окончательное решение в пользу получения Грузией статуса кандидата. Послание Борреля заключалось в том, что это двусторонний процесс, Евросоюз тоже очень хочет, чтобы Грузия стала членом ЕС и было принято положительное решения по процессу европейской интеграции. Конечно, Боррель отметил, что рекомендации еще предстоит реализовать и от Грузии ждут эффективных шагов, чтобы и мы могли помочь в этом процессе, чтобы их решение было положительным», — заявила Нино Долидзе.





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