

Боррель: мы сожалеем, что между Грузией и РФ было восстановлено прямое авиасообщение

08.09.2023 16:36





Верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что Брюссель сожалеет о том, что между Грузией и РФ было восстановлено прямое авиасообщение. Это, отметил политик, — послание, которое связано с внешней политикой Грузии.



«Это — послание, связанное с внешней политикой Грузии. Грузия получила определенные обязательства по Соглашению об ассоциации и должна вступить в Европейский союз. На данном этапе, безусловно, есть много направлений для того, чтобы улучшить <позиции>.



Нам нужно подавить гибридную деятельность России — военную пропаганду и другие инициативы. По этой причине ЕС фокусируется на укреплении независимого гражданского общества в Грузии, повышении жизнестойкости, борьбе с дезинформацией.



Самое главное, чтобы в стране существовала живая демократическая система и была возможность свободно предоставлять информацию. Предоставление информации априори важно в этом процессе», — отметил Боррель.



Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году.



Прекращение прямого авиасообщения в 2019 году стало ответом Владимира Путина на стихийный протест в «ночь Гаврилова» 20 июня 2019 года.



Прямое авиасообщение с Грузией уже осуществляет российская авиакомпания Azimuth. Первый рейс Москва-Тбилиси был совершен 19 мая.



К выполнению рейсов Тбилиси-Москва приступили и грузинские авиалинии Georgian Airway — c 20 мая.



Это вызвало протест гражданских активистов и политических оппонентов власти.



Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways, на что получила ответ — директор грузинских авиалиний объявил Саломе Зурабишвили персоной нон-грата на борту своих самолетов до тех пор, пока она «не извинится перед грузинским народом».



SOVA

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