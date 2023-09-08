

Боррель и Гарибашвили озвучили разные позиции по статусу кандидата

08.09.2023 16:58





Как будет восприниматься отказ Грузии в получении статуса кандидата в Грузии и каким сигналом это станет для Москвы? На совместной пресс-конференции, состоявшейся в Тбилиси, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дали на этот вопрос радикально разные ответы.



Как подчеркнул Боррель, прогресс европейской интеграции зависит от достижений страны и Грузия должна просто следовать рекомендациям. Однако Гарибашвили ответил, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, которые уже получили статус, сделала больше для его получения, но ей отказали, приняв «политическое решение».



Борель сравнил ситуацию в плане европейской интеграции с университетским экзаменом и подчеркнул, что Евросоюз не бросит Грузию.



«Никогда не говорите, что Евросоюз покинет Грузию. Этого не произойдет. Для меня такая позиция неприемлема.



Евроинтеграция – это процесс, основанный на заслугах.



Когда студент идет на экзамен, он не может сказать, что профессор меня срезал, он сам должен продемонстрировать свои знания. Наша оценка объективна. Приложите все усилия для выполнения требований. Это хороший и правильный подход. У нас есть инвестиционный план на сумму 1,3 миллиарда евро, который будет использован для повышения конкурентоспособности Грузии, инфраструктуры, у нас есть планы по Грузии.



Мы все понимаем. Интересы, связанные с Грузией. Это не вы (нас) просите, это то, чего хотим мы, что бы вы были членом Евросоюза. Вот почему я приехал. Надо провести работу, и для этого есть время. Сделайте это и не думайте о том, что (ЕС) вас оставит», — сказал Боррель и в своем последнем слове отметил, что именно Россия будет рада провалу Грузии.



Гарибашвили не согласился с оценкой Борреля и заявил, что главным требованием Грузии является «справедливое обращение», которого она не получила. В то же время премьер-министр согласился, что, поскольку исход войны в Украине и последующий мировой порядок неясен, любое негативное решение Брюсселя будет «позитивным сигналом для России».



«Я бы не ставил вопрос так просто, как г-н Боррель, на примере студента и профессора. Мы находимся в гораздо более серьезной и сложной ситуации. Наш главный аргумент следующий: мы требуем справедливого обращения. В прошлом году Украина и Молдова получили статус в виде бонуса и аванса, они не выполнили ни одной рекомендации. Мы не получили. Вопрос логичный и справедливый, а несправедливость грузины больше всего не любят. Мы с таким не свыкнемся. Для нас очень важно, чтобы принятое вами решение было справедливым.



Что касается того, какой будет посыл, когда никто не знает, когда и чем закончится война в Украине. Какой порядок будет установлен в мире. В такой ситуации, непрогнозируемой обстановке любое отрицательное решение, это негативный сигнал, (но) позитивный сигнал для России.



Хочу еще раз сказать — мы прекрасно понимаем, что процесс сложный, основанный на заслугах, но мы также очень хорошо понимаем, что это политическое решение, и не только на основе заслуг, поскольку в случае с Молдовой и Украиной это было только политическое решение. Я хочу выразить надежду, если мы действительно хотим положить конец поляризации и, как вы сказали, вы действительно хотите, чтобы Грузия стала членом европейской семьи, то наша позиция такова — Грузия должна до конца года получить статус кандидата», — сказал Гарибашвили.



По словам Борреля, на данном этапе, как уже говорилось в июньском заключении Евросоюза, Грузия выполнила только три рекомендации из двенадцати. При этом, на той же пресс-конференции премьер-министр Грузии заявил, что власти Грузии выполнили основную часть рекомендаций и осталось лишь несколько пунктов, включая поляризацию и деолигархизацию.





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