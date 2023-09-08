

«Пропаганда и дезинформация» — Боррель о нарративе об открытии «второго фронта»

08.09.2023 17:13





Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал дезинформацией и пропагандой заявления о том, что Запад хочет вовлечь Грузию в войну.



В связи с этим он выступил на пресс-конференции, состоявшейся в Тбилиси вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



«Когда Грузия отключилась от ассоциированной тройки, точнее, получила меньшую европейскую перспективу, чем Украина и Молдова, после этого в Грузии начались акции в поддержку Запада. Власти попытались дискредитировать участников митинга. После этого был так называемый российский законопроект, а также постоянные нападки на наших западных партнеров, обвинения их попытке ввязать [Грузию] в войну, а также открытие прямого авиасообщения с Россией, въезд в Грузию лиц находящихся под санкциями и вопрос об импичменте президента», — заявил Боррель.



При этом он отметил, что не может дать оценку конкретным случаям, но ответ на заявления об открытии второго фронта прост:



«Это шум, пропаганда, дезинформация. Было бы безумием, если бы Европейском Союзе кто-то так думал, желал войны в Грузии. Не слушайте. Мне очень жаль, что распространяются такие ложные разговоры, потому что это создает проблему».



По мнению Борреля все это делается для того, чтобы внушить народу недоверие к ЕС.



«Российская пропаганда в стране очень интенсивная, и в этом направлении они проявили себя во всем мире», — добавил он.



Заявления представителей правительства Грузии на тему открытия «второго фронта» началось после начала полномасштабной российско-украинской войны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала эту риторику, указав, что тема открытия второго фронта выдумана и ложна, и что таким образом правительство пытается оказать давление на население.





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