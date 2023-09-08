

Гарибашвили: Вопрос импичмента президента не политическая, а чисто правовая тема

08.09.2023 17:22





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, вопрос импичмента президента является не политической, а правовой темой.



Как отметил Гарибашвили на состоявшейся в администрации правительства совместной пресс-конференции, с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, отвечая на заявление Борреля по этому вопросу, власть Грузии защищает конституцию и имидж страны как правового государства, и поэтому была начата процедура импичмента.



«Вопрос импичмента президента – это чисто правовой вопрос. Мы строим сильную демократию, демократию европейского образца, правовое государство, где, прежде всего, соблюдают и уважают конституцию. Кто как не президент, премьер-министр, власть в целом должны быть примером защиты и уважения конституции. Это не политический вопрос. Это чисто правовая тема, на которую мы осуществили формальное реагирование. Мы объяснили, что несмотря на то, что знаем, что у нас нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы произошел импичмент, мы уважаем и защищаем конституцию нашей страны, имидж правового государства, мы были обязаны и вынуждены осуществить формальное реагирование. Соответственно, это решение не имеет связи с процессом евроинтеграции», - заявил премьер.





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