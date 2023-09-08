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Боррель провел встречу с президентом Грузии
08.09.2023 18:12
«У меня была хорошая встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, мы поговорили о пути Грузия-ЕС и ситуации с региональной безопасностью», — пишет в соцсети верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По словам Борреля, Грузия является сильным партнером Евросоюза.
«У меня была хорошая встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Мы говорили о пути Грузия-ЕС и ситуации с региональной безопасностью. Грузия – наш сильный партнер. Мы поддерживаем сильные институты, которые вместе работают над прогрессом на пути к европейскому будущему Грузии», — пишет Жозеп Боррель.
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