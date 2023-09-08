

Бокучава: «Неприемлемый» тон Гарибашвили, вынудил Борреля к резким ответам

08.09.2023 18:31





По словам члена «Национального движения» Тины Бокучава, тон премьер-министра Ираклия Гарибашвили был настолько неприемлемым, что вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю пришлось дать ему «резкие» ответы.



По мнению Бокучава, заявления представителей правящей команды высказанные на фоне визита Борреля не укладываются в дипломатические рамки.



«На основании не только политического, но и дипломатического опыта я могу сказать, что когда проводится встреча такого высокого уровня со стороны Запада и Евросоюза, естественно, существуют дипломатические рамки. Настолько неприемлемой была та тональность с которой говорила «Мечта» и ее посылы, которые слышал высший представитель ЕС, которые затем публично повторил Гарибашвили о президенте, что он (Боррель) был вынужден дать очень резкий ответ.



Например, когда он прямо заявил властям, что политика перекладывания вины бесполезна, что в том, что Грузия не получила статус кандидата вместе с Украиной и Молдовой, надо винить себя, а не Евросоюз и других акторов, а надо винить себя», — рассказала «ТВ Пирвели» Тина Бокучава.



Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи, говорили об итогах визита верховного представителя в Тбилиси, о статусе кандидата в члены ЕС для Грузии и ситуации с безопасностью в регионе.





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