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Бербок поддерживает решение правительства Германии включить Грузию и Молдову в список безопасных стран
08.09.2023 19:50
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает решение правительства Германии включить Грузию и Молдову в список безопасных стран.
По информации немецкого издания Der Spiegel, Анналена Бербок заявила, что оба государства находятся на пути к Евросоюзу и проводят масштабные реформы в сфере верховенства закона, демократии и прав человека.
Несмотря на принятые решения в отношении Грузии и Молдовы, глава МИД Германии не выступает за расширение списка безопасных стран происхождения.
Глава «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц попросил добавить Тунис, Марокко, Алжир и Индию в список безопасных стран после Грузии и Молдовы.
Правительство Германии включило Грузию и Молдову в список безопасных стран 30 августа.
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