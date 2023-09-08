

Бербок поддерживает решение правительства Германии включить Грузию и Молдову в список безопасных стран

08.09.2023 19:50





Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает решение правительства Германии включить Грузию и Молдову в список безопасных стран.



По информации немецкого издания Der Spiegel, Анналена Бербок заявила, что оба государства находятся на пути к Евросоюзу и проводят масштабные реформы в сфере верховенства закона, демократии и прав человека.



Несмотря на принятые решения в отношении Грузии и Молдовы, глава МИД Германии не выступает за расширение списка безопасных стран происхождения.



Глава «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц попросил добавить Тунис, Марокко, Алжир и Индию в список безопасных стран после Грузии и Молдовы.



Правительство Германии включило Грузию и Молдову в список безопасных стран 30 августа.





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