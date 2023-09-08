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Бербок поддерживает решение правительства Германии включить Грузию и Молдову в список безопасных стран


08.09.2023   19:50


Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает решение правительства Германии включить Грузию и Молдову в список безопасных стран.

По информации немецкого издания Der Spiegel, Анналена Бербок заявила, что оба государства находятся на пути к Евросоюзу и проводят масштабные реформы в сфере верховенства закона, демократии и прав человека.

Несмотря на принятые решения в отношении Грузии и Молдовы, глава МИД Германии не выступает за расширение списка безопасных стран происхождения.

Глава «Христианско-демократического союза» Германии Фридрих Мерц попросил добавить Тунис, Марокко, Алжир и Индию в список безопасных стран после Грузии и Молдовы.

Правительство Германии включило Грузию и Молдову в список безопасных стран 30 августа.


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