

Верховный представитель ЕС побывал на цхинвальской линии российской оккупации

08.09.2023 19:51





Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находился в селе Хурвалети, недалеко от линии оккупации, вместе с Миссией наблюдателей ЕС в Грузии.



Как он рассказал журналистам, это место патрулируют представители 27 стран-членов ЕС и отметил, что наблюдательная миссия ЕС существует уже 15 лет и обеспечивает ощущение безопасности.



«Уже 15 лет представители 27 стран-членов ЕС патрулируют административную границу в этом районе. В общей сложности они патрулировали 100 000 часов. Это происходит днем и ночью, семь дней в неделю, круглый год. Наша миссия – обеспечить чувство безопасности. Я разговаривал с людьми на административной границе. Я разговаривал с теми, кому пришлось покинуть свои дома, и они сказали мне, что наша миссия дает им чувство безопасности. Наши люди контролируют ситуацию на административной границе, не допускают ее расширения, чтобы южные осетины и россияне не перемещались внутрь территории Грузии.



Это самое важное, что мы здесь сделали, и мы будем продолжать делать это столько, сколько необходимо. У нас нет волшебной палочки, мы не можем творить чудеса, но 100 тысяч часов патрулирования – это очень впечатляет. Эмоционально видеть условия жизни этих людей. Очень эмоционально слышать, как эти люди говорят нам: смотрите, это мой дом, моя земля находится на оккупированной территории, и я не могу ее обрабатывать. Мы должны помочь им, насколько можем», — сказал Жозеп Боррель.





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