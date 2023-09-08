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Георгий Вашадзе: Деполяризацию принесет выполнение рекомендаций Евросоюза
08.09.2023 21:07
Деполяризацию принесет выполнение рекомендаций Евросоюза – если бы у меня было 76 мандатов в парламенте, я бы не оставил оппозиции ничего для разговоров, - так ответил на вопрос, касающийся рекомендаций по деполяризации, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как отметил в этом контексте Вашадзе, законы принимает тот, в чьих руках большинство, а деполяризация произойдет, как только будут выполнены требования Евросоюза.
«На всех встречах встрече, в каждом заявлении господин Боррель говорит, что инициативу на себя должна взять сила, находящаяся у власти. Внесите законы, которые исправят правосудие, произведут деолигархизацию, улучшат медиа-среду, избирательную среду, выполнят 12 пунктов, и у всех законов будет наша поддержка.
9 из 12 пунктов не выполнены. Если бы у меня было большинство в парламенте, я бы не спрашивал оппозицию об их реализации, все было бы сделано добросовестно!», - заявил Георгий Вашадзе.
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