

Саломе Зурабишвили: Настали тяжелые дни и ночи

09.09.2023 12:49





«Настали тяжелые для нас дни и ночи: дети, погибшие в зоне стихии в Гурии, и еще одна трагедия, остающаяся за пределами слов! Мои соболезнования семьям, близким и нашему обществу. Пожар, вспыхнувший в архиве, пробуждает болезненные чувства, вызывает в нас страх потерять прошлое и память», — пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«И в это время, когда нам больше всего нужно задуматься о том, насколько эти трагические события случайны или, наоборот, все это результат наших действий, неподготовленности, безразличия к стране и людям… Мы продолжаем как обычно — злоба, ненависть, нетерпимость друг к другу!», — пишет Саломе Зурабишвили.





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