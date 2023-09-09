|
|
|
Саломе Зурабишвили: Настали тяжелые дни и ночи
09.09.2023 12:49
«Настали тяжелые для нас дни и ночи: дети, погибшие в зоне стихии в Гурии, и еще одна трагедия, остающаяся за пределами слов! Мои соболезнования семьям, близким и нашему обществу. Пожар, вспыхнувший в архиве, пробуждает болезненные чувства, вызывает в нас страх потерять прошлое и память», — пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«И в это время, когда нам больше всего нужно задуматься о том, насколько эти трагические события случайны или, наоборот, все это результат наших действий, неподготовленности, безразличия к стране и людям… Мы продолжаем как обычно — злоба, ненависть, нетерпимость друг к другу!», — пишет Саломе Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна