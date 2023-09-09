

В селе Супса подсчитывают нанесенный стихией ущерб

09.09.2023 12:58





В селе Супса Ланчхутского муниципалитета подсчитывается ущерб от стихии, который определит специально созданная комиссия по подсчету ущерба.



Почти в каждом дворе и доме ведутся работы по расчистке. Части села не подается электроэнергия и вода.



По заявлению члена сакребуло Ланчхути Ии Мокия, всю ночь в Супса проходили работы по ликвидации последствий стихии. По её словам, в настоящее время проводится расчистка дорог, поврежденных в результате оползневых процессов.



«Ведется подсчет ущерба, мобилизованы все соответствующие службы. Вчера, как только уровень воды снизился, спасательная служба провела откачку воды из домов. Девять человек были перевезены в безопасное место. Мы все еще работаем над тем, чтобы помочь каждой семье и подсчитать ущерб. Комиссия по подсчету ущерба работает в активном режиме», — заявила Ия Мокия.







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