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Премьер-министры Грузии и Армении переговорили по телефону


09.09.2023   18:19


Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы, связанные со сложившейся в регионе ситуацией.

«Были затронуты гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденции роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, а также подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Премьер-министр Грузии сообщил, что готов приложить необходимые усилия на благо установления мира и стабильности в регионе.

Двусторонне была подчеркнута важность решение существующих проблем путем мирных переговоров. Никол Пашинян подтвердил, что готов провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана», - говорится в сообщении, передает Радио Азатутюн.


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