

Основатель Georgian Airways признал, что по пути в США премьер отправился в Мюнхен на правительственном самолете

10.09.2023 12:31





Основатель и руководитель летной службы авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что премьер Грузии отправился в Мюнхен на правительственном самолете, а далее — пересел на рейс до США.



Об этом Гаиашвили сообщил телекомпании Pirveli, которая подготовила сюжет о том, как глава правительства использует бюджетные средства в личных целях.



Гаиашвили заявил журналисту, что заказ подготовить авиалайнер для премьер-министра поступил от Службы госохраны. По его словам, самолеты для правительства всегда заказывает Анзор Чубинидзе <глава службы государственной охраны> .



Кроме того, Гаиашвили утверждает, что ему неизвестно, носил ли визит Гарибашвили в Мюнхен личный или официальный характер, но в том же контексте он приводит в качестве примера один из визитов Михаила Саакашвили, третьего президента страны, в Германию, во время которого, по словам Гаиашвили, Саакашвили перенес операцию тканей носа.



Что касается суммы, уплаченной за обслуживание самолета, основатель Georgian Airways не называет размер гонорара и говорит, что эта цифра ему «не известна», но может узнать.



«Правительство платит деньги — спросите у них. Техническое обслуживание, профилактика, техобслуживание воздушного судна требует определенных затрат. Перелет сопряжен с эксплуатационными расходами…



Я не видел правительство, скажу вам больше, я отвез <Михаила> Саакашвили в Берлин на операцию на носу… Вот это разве не было личным делом? И операция, мы знаем, почему была проведена — ему нужна была эта операция. Этот человек был президентом и имел на это право. Теперь наш премьер-министр тоже имеет право летать по личным делам…



Я не знаю, было ли это личным делом или он летал по работе — мне отчет никто не сдает. <> Премьер-министр — это вам не рабочий какого-то из заводов», — заявил Гаиашвили.



Напомним: Тамаз Гаиашвили, основавший Georgian Airways, занимает в авиакомпании должность руководителя летной службы авиакомпании. Как он подчеркнул ранее, с 2003 года он больше не является генеральным директором Georgian Airways. Против Гаиашвили и авиакомпании введены санкции со стороны Украины.



По информации оппозиционного телеканала Pirveli, премьер-министр Ираклий Гарибашвили воспользовался правительственным самолетом для своего личного визита в США.



Днями ранее Департамент стратегических коммуникаций опубликовал два уточнительных заявления — в первом отрицался факт использования правительственного лайнера в личных целях — чартерный рейс, а во втором — сообщалось, что Гарибашвили отправился в США с пересадкой в одном из европейских городов регулярным коммерческим рейсом (по данным телекомпании — это Мюнхен).



Уточнили, что сын Гарибашвили приступил к учебе в Пенсильванском университете, и глава правительства полетел в США, чтобы быть рядом с сыном в столь важный для него момент.



Отметим, политическая партия «Лело» требует начать процедуру импичмента премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



SOVA

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