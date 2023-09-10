

ЕС запретил россиянам въезд с личными автомобилями, смартфонами и шампунями

10.09.2023 17:27





Страны Евросоюза запретили въезд россиян на свою территорию на зарегистрированных в РФ автомобилях вне зависимости от цели назначения и срока.



Кроме того, для граждан России под запрет для ввоза в ЕС попали некоторые личные вещи, такие как ноутбуки, смартфоны, драгоценности, изделия из кожи и меха, чемоданы, косметика и даже средства личной гигиены, включая, например, шампуни и туалетную бумагу.



Туристам предлагается не брать эти товары с собой в страны ЕС.



В противном случае все они могут быть изъяты на таможне.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на новые разъяснения Еврокомисси по поводу интерпретаций санкционного законодательства в отношении России.



Как пояснили в ЕК, эти предметы попадают под категорию «запрещенный импорт».



«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — пишет издание.



Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем 10 человек.



Как ранее писал Topnews, летом 2023 года ряд россиян столкнулся с арестом автомобилей на таможне при въезде в Германию.



Позже немецкая таможня подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении РФ.



Под это подпадает любое перемещение товаров даже в личных, некоммерческих целях.





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