

Кобахидзе: Сегодня в Конституционный суд будет представлена документация по импичменту

11.09.2023 10:26





«Факт грубого нарушения Конституции президентом не мог остаться без реагирования, сегодня в Конституционный суд будет подано наше конституционное представление, — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, грубое нарушение Конституции президентом Грузии является очень тяжелым фактом.



«Правящая команда просто не могла оставить это без реагирования. Это также было бы неуважением с нашей стороны к основному закону страны. Соответственно, сегодня в Конституционный суд будет внесено наше конституционное представление, который рассмотрит эту тему в течение следующего месяца.



В принципе, обсуждать особо нечего. Это настолько грубое и очевидное нарушение Конституции, что оно просто нуждается в подтверждении и не более того. Это казус первой лекции первого курса», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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