

Кобахидзе: Саломе Зурабишвили дала признательные показания, что сознательно нарушила Конституцию

11.09.2023 10:49





«Саломе Зурабишвили дала признательные показания, что умышленно нарушила Конституцию, это был очень хороший подарок перед процессом в Конституционном суде», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, находившийся в зоне бедствия в Гурии.



Этим заявлением Ираклий Кобахидзе ответил на обращение Саломе Зурабишвили, где президент заявила, что продолжит визиты в разные страны за свой счет.



«Я не знаю, кто ей это посоветовал, когда в Конституционном суде обсуждается вопрос об импичменте. Это прямое признание. Конечно, если бы она потратила бюджет, это было бы уголовным преступлением, помимо нарушения Конституции. Именно поэтому она не тратила средства из бюджета. Это прямое, публичное признание с ее стороны, что она была осведомлена о неконституционном содержании своего визита. Поэтому это был очень хороший подарок перед разбирательством в Конституционном суде. Она дала прямое признание Конституционному суду в том, что намеренно, сознательно, целенаправленно нарушила Конституцию. Она также пообещала продолжать вопиющие нарушения Конституции, что вызывает тревогу. Президент должна быть первой, кто поддержит Конституцию. Когда она так открыто заявляет, что продолжит грубо нарушать конституцию, это, конечно, совершенно неприемлемо», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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