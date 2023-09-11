

«Стратегия Агмашенебели»: Мы не пойдем против импичмента премьера

11.09.2023 11:51





Скажем, мы отстранили Гарибашвили и пришел Кобахидзе, что изменилось? У Иванишвили болтики не переведутся, - так откликается депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе на инициативу «Лело» о начале процедуры импичмента премьер-министра.



Как он отметил, несмотря на то, что у него нет больших ожиданий, он поддержит импичмент премьера.



«Конечно, мы не пойдем против импичмента премьера, но я думаю, что под вопросом не только импичмент, но и вопрос сбора подписей. Если бы у нас было нормальное правительство, когда премьер совершает преступление, уголовное преследование, отстранение - это серьезный процесс и вызывает политические колебания, но сейчас один винт Иванишвили сменится другим, у Иванишвили шестеренки не переведутся, и я просто не понимаю, на что мы тратим время. Скажем, мы отстранили Гарибашвили и пришел Кобахидзе, что изменилось? Я не понимаю. Генпрокурор, который сам коррумпирован и строит дом стоимостью в миллионы, как будет расследовать факты коррупции Гарибашвили?», - сказал Манджгаладзе.



Что касается импичмента президента, то, по словам Маджгаладзе, «Грузинская мечта» делает российское дело и устраивает спецоперацию против президента, который выражает поддержку европейскому курсу.





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