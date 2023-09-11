

Кобахидзе: Разговоры об импичменте премьера это спекуляции и вздор

11.09.2023 12:48





Разговоры об импичменте премьер-министра – это спекуляции и вздор – Ираклий Гарибашвили не потратил ни тетри из бюджета. Вы ведь понимаете, с какой спекуляцией мы имеем дело? Это стыдно, - так откликнулся председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на требование оппозиции начать процедуру импичмента в отношении премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, из бюджета на визит Гарибашвили в Америку не потрачено ни одного тетри.



«Прежде всего, пусть спросят, из каких средств были произведены соответствующие расходы. Из госбюджета не потрачено ни одного тетри. Соответственно, все это пустые спекуляции. Не знаю, здесь тоже пытаются прикрыть товарища по команде Саломе Зурабишвили, у них общий покровитель. Это какая-то беспомощная попытка прикрыть грубое нарушение Конституции президентом Грузии. Реально больше причин для всего этого у них нет. Еще раз скажу, это очень беспомощная попытка. Из бюджета не выплачено ни одного тетри. Поверьте, вся информация будет публичной, не существует необходимости и интереса что-либо скрывать, исходя из того, что все абсолютно открыто. В декларации будет отражено все, касательно как доходов, так и расходов. Если деньги из бюджета не потрачены, о каком расследовании речь? Напоминаю, что именно «националы», Хазарадзе были теми, кто оправдывал трату Саакашвили бюджетных денег в своих интересах», - заявил Кобахидзе.



Он также ответил на вопрос о требовании оппозиции, согласно которому в отношении Гарибашвили должна быть начата процедура импичмента.



«Причем тут импичмент? Пусть прочтут конституцию. Ни одного тетри из бюджета не потрачено, а они оправдывали трату бюджетных денег ради собственного благополучия. Разговоры об импичменте – это спекуляции и вздор. Эти люди оправдывали трату Саакашвили бюджетных денег на собственное благополучие. Ираклий Гарибашвили не потратил ни одного тетри из бюджета. Вы ведь понимаете, с какой спекуляцией мы имеем дело? Это стыдно», - сказал Кобахидзе.





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