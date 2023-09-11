|
|
|
«Лело» начинает консультации с политическими группами по вопросу отстранения премьер-министра от должности
11.09.2023 13:17
«Лело» выступает с инициативой начала процесса отстранения от должности в порядке импичмента премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Как заявила на пресс-конференции в парламенте депутат от «Лело» Саломе Самадашвили, сегодня, когда Грузия ожидает от Евросоюза получения статуса кандидата, нельзя, чтобы «у страны был самый коррумпированный премьер-министр в ее истории, а у общества и оппозиции не было на это реагирования».
По информации Самадашвили, сегодня начинаются консультации с политическими группами по вопросу импичмента Гарибашвили.
Она выразила надежду, что оппозиция сможет согласовать позиции и начать процедуру импичмента, для чего необходимы подписи 50 депутатов.
«15 сентября начинается учеба в школах. Семьи наших сограждан обременены расходами, связанными с началом нового учебного года их детей. И в этой бедной стране глава правительства Ираклий Гарибашвили отправляет своего сына учиться в США, в тот университет, где защита степени в конечном итоге обойдется семье премьера примерно до миллиона лари. Но для премьера этого недостаточно. Он считает, что в то время, когда президенту было отказано в обеспечении официальных визитов для встречи с президентами Макроном и Штайнмайером, он сам имел право воспользоваться правительственным самолетом, чтобы отвезти сына учиться.
Я хочу объяснить общественности, сколько бы лжи вам ни говорил Ираклий Гарибашвили и его стратком, факт прост – Гарибашвили потратил сотни тысяч лари, чтобы отвезти своего сына в самый дорогой американский вуз. Остановка борта в европейском государстве на протяжении недели связана с колоссальными деньгами. Если это не коррупция, преступление и злоупотребление должностью, то нам вообще следует перестать говорить о государстве», - заявила Саломе Самадашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна