

«Лело» начинает консультации с политическими группами по вопросу отстранения премьер-министра от должности

11.09.2023 13:17





«Лело» выступает с инициативой начала процесса отстранения от должности в порядке импичмента премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Как заявила на пресс-конференции в парламенте депутат от «Лело» Саломе Самадашвили, сегодня, когда Грузия ожидает от Евросоюза получения статуса кандидата, нельзя, чтобы «у страны был самый коррумпированный премьер-министр в ее истории, а у общества и оппозиции не было на это реагирования».



По информации Самадашвили, сегодня начинаются консультации с политическими группами по вопросу импичмента Гарибашвили.



Она выразила надежду, что оппозиция сможет согласовать позиции и начать процедуру импичмента, для чего необходимы подписи 50 депутатов.



«15 сентября начинается учеба в школах. Семьи наших сограждан обременены расходами, связанными с началом нового учебного года их детей. И в этой бедной стране глава правительства Ираклий Гарибашвили отправляет своего сына учиться в США, в тот университет, где защита степени в конечном итоге обойдется семье премьера примерно до миллиона лари. Но для премьера этого недостаточно. Он считает, что в то время, когда президенту было отказано в обеспечении официальных визитов для встречи с президентами Макроном и Штайнмайером, он сам имел право воспользоваться правительственным самолетом, чтобы отвезти сына учиться.



Я хочу объяснить общественности, сколько бы лжи вам ни говорил Ираклий Гарибашвили и его стратком, факт прост – Гарибашвили потратил сотни тысяч лари, чтобы отвезти своего сына в самый дорогой американский вуз. Остановка борта в европейском государстве на протяжении недели связана с колоссальными деньгами. Если это не коррупция, преступление и злоупотребление должностью, то нам вообще следует перестать говорить о государстве», - заявила Саломе Самадашвили.





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