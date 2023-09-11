

Глава МИД: Процесс импичмента – единственный способ отреагировать на то, что нарушены конкретные статьи Конституции

11.09.2023 14:34





Процесс импичмента – единственный способ осуществить реагирование на то, что нарушены конкретные статьи Конституции, – так министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили оценивает начало процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили со стороны власти.



Министр иностранных дел ответил на вопрос журналистов, наносят ли встречи Саломе Зурабишвили с европейскими лидерами ущерб интересам страны.



«Я не смог бы увидеть на данный момент связи этого вопроса, в направлении выполнения Грузией 12 пунктов. Речь здесь, и об этом уже не раз говорилось, что вопрос касается отношения к Конституции, потому что мы все знаем, что в Конституции однозначно, понятно и ясно прописаны функции и обязанности высших должностных лиц государства. Соответственно, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Конституция Грузии является высшим законом, который каждый должен уважать.



Процесс импичмента – единственный способ отреагировать на то, что нарушены конкретные статьи Конституции. Что касается ущерба [процессу евроинтеграции], мы сфокусированы на позитиве, на шагах, предпринятых в направлении 12 рекомендаций, которые наша страна осуществила, и мы оптимистичны, что Грузия сделает очередной шаг в направлении евроинтеграции», - заявил Илья Дарчиашвили.





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