

Дарчиашвили: Визит Борреля поможет нам иметь положительную оценку в октябре и получить статус в конце года

11.09.2023 14:46





«Настрой очень оптимистичный. Визит Борреля в Грузию отличался особой важностью и нагрузкой», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, оценивая визит верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Грузию.



По его словам, в рамках визита, Жозепа Борреля ознакомили с работой, проделанной правящей командой по реализации рекомендаций ЕС.



«С точки зрения времени, визит был очень важным, так как наше население знает, что мы ждем оценки Еврокомиссии в октябре. Мы поговорили обо всех приоритетах, которые поставил перед Грузией Евросоюз. Мы ознакомили его с огромной работой, которую проделала наша страна,правящая команда, правительство для выполнения приоритетов. Есть вопросы, по которым Евросоюз и Грузия должны сблизить свои позиции, чтобы окончательно согласовать направление решения того или иного вопроса. Этот визит поможет всем нам иметь положительную оценку в октябре, а Грузии получить статус кандидата в конце года», — заявил Илья Дарчиашвили.







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