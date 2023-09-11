

В обмен на освобождение убийцы Зелимхана Хангошвили могут потребовать освобождения Алексея Навального - WSJ

11.09.2023 14:53





По информации Wall Street Journal, в обмен на освобождение обвиняемого в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, на Западе обсуждается требование освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.



Как пишет издание, Россия пытается добиться освобождения Красикова, отбывающего наказание в Германии.



Анонинмный источник издания рассказал, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в обмене только на Красикова. США связывают с осужденным в ФРГ российским киллером основные надежды на вызволение своих граждан: бывшего морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного в РФ в 2020 году к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, а также корреспондента WSJ Эвана Гершковича, который с марта находится под арестом по той же статье.



Как отмечается в статье, рассматривается также многосторонний обмен пленными, который включает в себя обмен российских граждан, осужденных в западных странах, на иностранцев и российских диссидентов, находящихся под стражей в России, в том числе российского оппозиционера Алексея Навального.



Как пишет издание, переговоры об обмене Красикова, арестованного за убийство Зелимхана Хангошвили, носят «непредсказуемый характер».



Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине в 2019 году. Суд Германии установил, что он был убит по приказу российского правительства. В приговоре говорится, что убийство должно было стать возмездием за роль Хангошвили во второй чеченской войне, включая нападение на Назрань в 2004 году.







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