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Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая


11.09.2023   15:51


Мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая, - об этом перед началом заседания правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, одним из главных интересов является приезд большего числа туристов и осуществление экономических инвестиций с Китаем.

«Мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая. Мы издадим соответствующее распоряжение. Конечно, это будет важно, будет поощрять приезд в Грузию большего числа туристов.

Хочу сказать, что китайские туристы считаются в мире одними из самых желанных туристов. Везде, в Европе, Америке. У нас также есть прямые авиаполеты, у меня был разговор с премьером Китая о туризме и авиарейсах», - отметил премьер-министр.


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