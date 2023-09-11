

Правительство удваивает стипендию для студентов-отличников

11.09.2023 15:54





Действующая сегодня программа предусматривает стипендию в размере 150 лари примерно для 2500 студентов. Мы удвоим эту стипендию, с сегодняшнего дня она будет составлять 300 лари на каждого студента, - об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил глава правительства, стипендии получат 5 тысяч студентов-отличников.



«Вы знаете, что мы максимально помогаем студентам. Прежде всего, хотелось бы выделить наш международный центр образования, а в целом хочу сказать, что уже годы, еще во времена первого премьерства, как мы учредили этот центр, отправили более 1000 лучших студентов-отличников за границу, в лучшие университеты, и учили их совершенно бесплатно. Также для сравнения хочу вспомнить, что представители бывшей власти, в том числе бывший президент, финансировал своего сына из бюджета и членов своих семей финансировали из бюджета, финансировали им учебу, в этом разница. Мы отобрали более 1000 лучших, отличников и обучили их в лучших зарубежных университетах.



Конечно, эти люди возвращаются, некоторые возвращаются, некоторые работают не только в госведомствах, но и в частных структурах, и это наше богатство и сила. Мы еще больше усилим этот проект, новый министр работает в этом направлении.Что мы имеем по второму направлению, это - оценка талантливых студентов, отличников с высокой академической успеваемостью на местах, их поощрение в виде стипендий. Действующая сегодня программа предусматривает стипендию в размере 150 лари примерно для 2500 студентов. Мы удвоим эту стипендию, с сегодняшнего дня она будет составлять 300 лари на каждого студента и 5000 отличившихся студентов получат стипендии. Конечно, это может быть символично, но с нашей стороны это жест, оценка наших студентов. Критерии, которые разрабатываются, будут утверждены приказом министра», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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