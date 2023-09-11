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Саакашвили: власти Грузии сделали ставку на победу России
11.09.2023 16:30
Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что власти Грузии сделали ставку на победу России в войне против Украины.
«Очевидно, что так называемые власти сделали ставку на победу России. Боренька [Иванишвили] даже представить себе не может, что Россия потерпит поражение, но у Украины будет большое преимущество.
Побеждает — в том числе благодаря огромным усилиям наших грузинских бойцов, что означает победу для Грузии!», — пишет экс-президент Грузии.
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