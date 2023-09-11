

Теа Цулукиани будет заслушана в парламенте в формате «Часа министра»,

11.09.2023 16:40





Министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили заслушают в парламенте 22 сентября.

Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании бюро парламента.



Также в связи со стихийным бедствием в Шови 22 сентября заслушают министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.



Кроме того, как уже упоминалось, в среду, 20 сентября, министр культуры Грузии Теа Цулукиани предстанет перед депутатами в формате «Часа министра».











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