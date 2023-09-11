|
|
|
Теа Цулукиани будет заслушана в парламенте в формате «Часа министра»,
11.09.2023 16:40
Министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили заслушают в парламенте 22 сентября.
Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании бюро парламента.
Также в связи со стихийным бедствием в Шови 22 сентября заслушают министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Кроме того, как уже упоминалось, в среду, 20 сентября, министр культуры Грузии Теа Цулукиани предстанет перед депутатами в формате «Часа министра».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна