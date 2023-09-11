

Зеленский: Случаи коррупции в Украине не касаются помощи партнеров

11.09.2023 16:48





Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что случаи коррупции в Украине не связаны с помощью партнеров. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, полную версию которого публикует Офис президента.



"Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и тому подобное. Это другие дела, это не о партнерах".



Так Зеленский ответил на реплику журналиста по выявлению случаев коррупции в Украине.



На уточняющий вопрос, способен ли Зеленский осуществить изменения, чтобы исключить коррупцию, он ответил:



"У меня нет другого выбора. Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с любыми не только коррумпированными людьми, а даже с мыслями об этом".





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