

Правительство Грузии готовит амнистию для незаконно присвоивших государственные земельные участки

11.09.2023 16:51





Правительство Грузии освободит от условного осуждения и наказания, в том числе штрафа, людей, незаконно получивших право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения до 1 сентября 2023 года, которые полностью возместят ущерб нанесенный государству, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



Как пояснил премьер, амнистия распространяться на преступления, совершенные по статьям 180 ("Мошенничество") и 362 ("Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков") УК Грузии.



"В рамках амнистии лицо, преступным путем приобретшее право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности до 1 сентября 2023 года, будет освобождено от условного наказания, наказания и неисполненного штрафа", - заявил Гарибашвили.



По его словам, амнистия будет распространена только на лиц, которые к 1 сентября 2024 года полностью возместят ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления.



"Возмещение ущерба, причиненного государству, должно осуществляться путем отказа от права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, приобретенного преступным путем в состоянии, свободном от каких-либо юридических обременений, а если это невозможно, путем выплаты эквивалентной стоимости земельного участка", - пояснил премьер.



Гарибашвили уточнил, что амнистия не распространиться на те преступления, которые были совершены должностными лицами, а также работниками государственных предприятий, юридическими лицами публичного права, а также непредпринимательскими юридическими лицами с использованием своего служебного положения, а также организованной группой.



По информации премьера, незаконное присвоение госземель является большой проблемой, которая накопилась с годами.

"В прокуратуре находятся десятки дел. Ведется следствие, по этому поводу было много недоразумений. Мы проконсультировались с прокуратурой и парламентом, и я выступаю с инициативой объявить амнистию по таким делам", - сказал он.



Как заявил Гарибашвили, соответствующий законопроект готов, и он будет направлен парламенту.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





